Brandi: “Il politicamente corretto è il nuovo grande bavaglio” Video News 29 Maggio 2026 08:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, Video News Riminiwellness, proteine buone per tutti Video News Riminiwellness, da Barilla la pasta che fa bene al corpo e al pianeta Video News Libertà di espressione, Coghe: “In Europa cresce la censura contro il mondo pro life” Video News Eva Vlaardingerbroek: “Chi ha idee non mainstream rischia censura e sorveglianza” Video News Ai: deepfake e clonazioni vocali, la soluzione di Ontier a tutela della voce Video News Oliveti (Adepp): “Obiettivo Casse previdenza è investire nel Paese” Video News Mazzitelli: “Open Fiber fattore strategico di sviluppo” Video News RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini Video News Inps: confronto a Sanremo per sviluppare sinergie Italia-Francia-Monaco Video News Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), ‘la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale’ Video News Ambiente-Lavoro 2026: Fiori (Inail), ‘preposto figura centrale nella prevenzione, ma senza adeguati Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.3 ° C 24.3 ° 18.8 ° 67 % 3.6kmh 75 % Ven 24 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Lucca, ‘Finalmente Estate!’: inclusione e socialità al Centro diurno San Marco Primo Piano Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri Euro Zoom Drone russo in Romania, ferito un minore. La Nato: “Difenderemo ogni centimetro” Lavoro Emilia Romagna, Manageritalia: competitività e crescita frenate da scarsa managerializzazione Primo Piano È sparita 14 anni fa e non è mai stata ritrovata: cosa sta succedendo ora a Farneta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, Video News Riminiwellness, proteine buone per tutti Video News Riminiwellness, da Barilla la pasta che fa bene al corpo e al pianeta Video news Video News Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, Video News Riminiwellness, proteine buone per tutti Video News Riminiwellness, da Barilla la pasta che fa bene al corpo e al pianeta