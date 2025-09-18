Campania Mater, la voce dei GAL: mare, pesca e sostenibilità al centro dello sviluppo locale

(Adnkronos) – Campania Mater – la due giorni per l’agricoltura, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, ha visto la partecipazione attiva dei Gruppi di Azione Locale, protagonisti di un confronto che ha posto al centro il valore del mare e della filiera ittica per lo sviluppo dei territori. Paolo Conte, presidente del GAL Parthenope, ha sottolineato l’impegno di quattro aree strategiche – Miglio d’Oro, Area Flegrea, le isole e il Litorale Domitio – nel rilancio del sistema delle imprese legate alla pesca e all’acquacoltura, grazie anche al sostegno della Regione Campania. Fortunato Della Monica, presidente del GAL Pesca, ha ricordato invece il primo bando europeo a favore della piccola pesca, con contributi a fondo perduto per il rinnovo di attrezzature e reti: un’iniziativa che permette di coniugare il lavoro dei pescatori con la responsabilità di tutelare le risorse marine per le generazioni future. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)