Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue Video News 7 Maggio 2026 16:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video News Tirillò (Asi): “Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere” Video News Massaccesi: “Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza” Video News Salute: Uboldi (Opella), ‘in gestione del mal di pancia farmacisti partner strategici’ Video News Salute: Carosio (Sifac), ‘farmacista alleato in gestione autonoma del mal di pancia’ Video News Salute: Giua (Sifac), ‘protocolli condivisi aiutano farmacisti a riconoscere i mal di pancia’ Video News Industria: Fiocchi (FdI), “Non contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Video News Tovaglieri (Lega): “Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Carica altri Firenze poche nuvole enter location 22.7 ° C 23.2 ° 20.9 ° 44 % 3.6kmh 20 % Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Roberta Metsola a Firenze: “L’Europa ha bisogno di nuova fiducia”. Omaggio a David Sassoli Finanza Il governo tedesco e la (difficile) ipotesi di frenare Unicredit su Commerz Motori Mobilità a noleggio in espansione Euro Zoom Perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue. Il caos calcolato secondo Popescu-Zamfir Motori Nissan Ariya MY26: evoluzione concreta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video News Tirillò (Asi): “Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere” Video News Massaccesi: “Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza” Video news Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video News Tirillò (Asi): “Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere” Video News Massaccesi: “Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza”