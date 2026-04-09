Capri, multe fino a 500 euro a chi ‘assale’ i turisti Video News 9 Aprile 2026 16:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Test_1_video-hd.mp4 Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video News Foreign press review – April 3, 2026 Video News Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili Video News Siamo nell’era della Supremazia? Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Eurofocus podcast, Adn Video News Vance: “Su Ucraina delusi da Europa. Bene Meloni e Orbán” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Iran, la Nato sotto il ‘fuoco amico’ di Trump – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Kiev propone tregua energetica alla Russia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 3 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 3 aprile 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.9 ° C 23.2 ° 20.5 ° 38 % 4.6kmh 0 % Gio 20 ° Ven 22 ° Sab 24 ° Dom 23 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Sport nazionale L’Udinese ritrova Davis contro il Milan Cultura ed Eventi NextSienaHub, firmato l’accordo per il nuovo centro studentesco Cronaca Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal bosco Economia Restauro di Palazzo Poggi a Casciana Terme, accordo da 95mila euro Lavoro Sandrini Metalli, grande attenzione ai giovani e capacità di trattenere le competenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Test_1_video-hd.mp4 Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe Video news Video News Test_1_video-hd.mp4 Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe