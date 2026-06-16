Caritas: “Mai assistite così tante famiglie” Video News 16 Giugno 2026 13:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Trump e la maglia della Germania, il regalo di Merz tra G7 e Mondiali Video News ‘Expo Riva Schuh’ e ‘Gardabags’ guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Video News For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): ‘raccontare storie alle primarie, qui iniziano Video News For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’ Video News For Women in Science, Cappello (regione Lombardia): ‘talento non ha genere, importante raccontarlo’ Video News Nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Carica altri Firenze poche nuvole enter location 33.4 ° C 33.9 ° 30.4 ° 34 % 0.9kmh 21 % Mar 32 ° Mer 31 ° Gio 37 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Lavoro Relazione annuale Fondazione Enpaia, conti in ordine e know how verso Paesi che rientrano nel Piano Mattei Sport nazionale Mondiali, il ricordo di un tifoso di Capo Verde a Roma: “Giocai a calcetto con il ct Bubista” Motori Asi, un francobollo per i suoi ‘primi 60 anni’ Cultura ed Eventi A Pisa si rinnova la tradizione con il palio di San Ranieri Lavoro Solidarietà, Fondo Filantropico Italiano: “Cresce filantropia strategica in Italia” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video news Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni