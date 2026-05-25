Chimici, ingeneri e giuristi: ecco i mestieri dell’energia di domani Video News 25 Maggio 2026 17:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Meteo, l’anticiclone subtropicale domina l’Italia: impennata delle temperature Video News Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’ Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video News Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’ Video News Sclerosi multipla: Vacca (Aism), ‘Agenda 2030 punta a trasformare priorità in risultati concreti’ Video News Rossy de Palma: “Nella Movida con Almodóvar non ci interessava fama ma solo creare” Video News Zerocalcare: “Il mio rapporto con Netflix? Le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei Video News Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” Video News Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio Video News Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.3 ° C 31.8 ° 30.4 ° 39 % 4.1kmh 0 % Lun 30 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 27 ° Ultimi articoli Sport nazionale La Roma in Champions League non è solo un risultato, per il tifoso è una nemesi Salute e Benessere Salute, paziente: “In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare” Salute e Benessere Salute, Battaglia (Fism): “Agenda 2030 può cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla” Finanza Banche, al via Congresso Uilca tra risiko e Ai: guanto di sfida alla desertificazione bancaria Sport nazionale Calcio: Milan, esonerato Allegri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Meteo, l’anticiclone subtropicale domina l’Italia: impennata delle temperature Video News Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video news Video News Meteo, l’anticiclone subtropicale domina l’Italia: impennata delle temperature Video News Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030