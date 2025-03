Clima, Monti (Generali): “Per noi è tema fondamentale”

(Adnkronos) – “Per noi il clima è un tema fondamentale. È uno di quei temi che nel disegnare la nuova strategia abbiamo identificato avente doppia materialità: ha un impatto molto importante sul nostro business, basti pensare che sottoscriviamo da sempre polizze catastrofali, ma è anche un tema su cui pensiamo di poter generare un impatto positivo, ad esempio aiutando i nostri clienti ad avere un atteggiamento più consapevole e preventivo nei confronti del rischio stesso”. Queste le parole di Francesca Monti, Group Head of Climate Hub di Generali, durante il meeting “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia” organizzato a Trieste dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – Ogs nell’ambito del progetto Return. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)