Clima: rischi catastrofali e strategie assicurative al convegno di Progetto Return

(Adnkronos) – Si è svolto a Trieste dal 4 al 6 marzo il convegno intitolato “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS nell’ambito del progetto Return. Durante l’evento è stata organizzata una tavola rotonda, in cui ricercatori ed esponenti del mondo assicurativo si sono confrontati sui temi dei rischi naturali. In tale contesto, con l’imminente obbligatorietà delle coperture catastrofali per le PMI in Italia e normative analoghe già attive o in fase di discussione in altri Paesi Europei, il settore assicurativo è chiamato a un’evoluzione strategica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)