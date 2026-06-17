Conte ad AdnTalks: “Sbilanciamento a sinistra? Siamo progressisti che parlano al Paese” Video News 17 Giugno 2026 13:45 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Video News Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Video News Sicurezza urbana: Massucci (Questura Roma), ‘Da qui passa la sicurezza della città’ Video News Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’ Video News Sicurezza urbana, a Roma confronto su innovazione e città del futuro Video News ‘Italia in transizione’, il ‘trilemma dell’energia’ del World Energy Council Video News Learning Forum 2026, Pucci (Teleskill): “Engagement è chiave della formazione efficace” Video News Learning Forum 2026: Dedola (Gruppo Feltrinelli), ‘per noi apprendimento è confronto e crescita Video News Learning Forum 2026: Moroni Grandini (Voxy), ‘necessario tradurre ascolto bisogni learner in leva Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.1 ° C 33.7 ° 31.5 ° 31 % 4.5kmh 3 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Tecnologia First Playable 2026: conclusa a Firenze l’ottava edizione dell’evento gaming business Salute e Benessere Llc, oncologo Ghia: “Acalabrutinib con venetoclax migliora qualità della vita” Salute e Benessere Derenzini (Ieo): “Nuova terapia aumenta remissioni nel linfoma mantellare” Salute e Benessere Sumai Assoprof: “Ok medici Ssn in Case comunità, ora investire su specialisti ambulatoriali” Lavoro Perché il cliente non ha sempre ragione ma va ascoltato? La risposta nel libro del presidente Unc Massimiliano Dona SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video news Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026