Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani Video News 10 Aprile 2026 14:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026 Video News Tregua di Pasqua, le posizioni di Mosca e Kiev Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche” Video News Barbuto (UICI): “Regolamenti UE limitano tecnologie utili alle persone con disabilità” Video News Smart glasses, Mazzetti (Meta): “Norme UE mettono a rischio tecnologie innovative” Video News UE, Nevi: “Coniugare innovazione e normative è una sfida per tutelare diritti sociali” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.4 ° C 23.9 ° 20.4 ° 42 % 1.5kmh 0 % Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Primo Piano In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a Monterchi Primo Piano Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbici Sport nazionale Como – Inter tra scudetto e Champions: nerazzurri favoriti a 2,25 su Sisal.it Salute e Benessere Campagna ‘Non scuoterlo’, Vanzi (Fnopi): “Importante informare sui rischi” Salute e Benessere Sanità, Fnopi: “Evitare infermieri di serie A e B nei rinnovi contrattuali” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026 Video news Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026