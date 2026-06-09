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Cybesec Expo 2026, Ferrari (Assiterminal): ‘Serve un approccio di filiera per garantire la business

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“Più le aziende del settore dei trasporti si adeguano in modo uniforme agli standard di sicurezza, più il sistema import-export del paese può rimanere competitivo e allineato alle esigenze del mercato. In questo contesto, l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento che può offrire opportunità ma anche generare rischi. Per questo è fondamentale investire nella consapevolezza, nella formazione delle persone e nell’implementazione di strategie di business continuity che coinvolgano l’intera filiera dei trasporti”. Sono le parole di Alessandro Ferrari, Responsabile Assiterminal, alla III edizione di Cybsec-Expo, la mostra-convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La kermesse è organizzata da Mediapoint & Exhibitions ed è in svolgimento a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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