Cybesec Expo 2026: Margelletti (Ce.S.I ), ‘Serve un’osmosi tra sicurezza cibernetica pubblica e

“Oramai definire il mondo delle reti o delle infrastrutture critiche come un mondo diviso tra pubblico e privato non ha più senso. È diventato tutto molto più pericoloso e interconnesso. Dobbiamo andare verso un’osmosi tra la sicurezza pubblica, la sicurezza cibernetica pubblica e la sicurezza privata, perché le due cose sono così strettamente correlate da rendere il confine ormai indistinguibile”. È quanto affermato da Andrea Margelletti, presidente Ce.S.I (Centro Studi Internazionali), alla III edizione di Cybsec-Expo, la mostra-convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La kermesse è organizzata da Mediapoint & Exhibitions ed è in svolgimento a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026.