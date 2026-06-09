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Cybsec Expo 2026: Diomede (RINA): ‘Serve difesa sistemica lungo tutta la catena del valore’

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REDAZIONE
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“La cybersecurity è un processo evolutivo che sta diventando sempre più pervasivo nell’ecosistema portuale e logistico. La trasformazione digitale richiede un cambio di mentalità, orientato non solo alla difesa delle infrastrutture ma anche alla tutela del loro valore, attraverso procedure e strategie di sicurezza estese a tutta la catena di fornitura. In questo contesto, l’intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore della trasformazione digitale che può rafforzare la postura di sicurezza o, al contrario, generare nuove minacce”. Così Danilo Diomede, Responsabile Product Management Cyber & IT – RINA, intervenendo all’interno del convegno ‘La Cybersecurity: da difesa a vantaggio competitivo per logistica, porti e trasporti’, alla terza edizione di Cybsec-Expo, la mostra-convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La kermesse è organizzata da Mediapoint & Exhibitions ed è in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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