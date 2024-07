Del Fabbro (Iren): “RigeneRare mette in luce importanza approvvigionamento di materie critiche e metalli rari”

(Adnkronos) – “Questo hub serve ad illuminare e a far conoscere l’area fondamentale dell’approvvigionamento del Paese di materie critiche e metalli rari, materiali essenziali per l’industria di un Paese che è la seconda potenza industriale di Europa”. Sono le parole di Luca Del Fabbro, presidente esecutivo di Iren, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo Hub per il recupero di materie prime e metalli preziosi del Gruppo Iren ‘RigeneRare’, organizzata alla Camera dei Deputati. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)