25.1 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Design Innovation Award, Brevini (Garmin Italia): ‘massimo di tecnologia e innovazione per gli amanti del mare’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo portato il massimo della tecnologia, dell’innovazione, del Gps, del trasporto, dei consumi e dell’efficienza a bordo delle imbarcazioni, per gli appassionati che vivono il mare. Tecnologia e sicurezza sono due dei pilastri importanti che Garmin porta nell’impegno di tutti i giorni”. Così, Carlo Brevini, sales & marketing manager Garmin Italia, commentando il prodotto che ha vinto la 6° edizione dei Design Innovation Award, evento che si è svolto a Palazzo Ducale all’interno della sessantacinquesima edizione del Salone Nautico. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
25.1 ° C
25.9 °
21.5 °
74 %
4.5kmh
100 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati