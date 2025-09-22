Design Innovation Award, Brevini (Garmin Italia): ‘massimo di tecnologia e innovazione per gli amanti del mare’

(Adnkronos) – “Abbiamo portato il massimo della tecnologia, dell’innovazione, del Gps, del trasporto, dei consumi e dell’efficienza a bordo delle imbarcazioni, per gli appassionati che vivono il mare. Tecnologia e sicurezza sono due dei pilastri importanti che Garmin porta nell’impegno di tutti i giorni”. Così, Carlo Brevini, sales & marketing manager Garmin Italia, commentando il prodotto che ha vinto la 6° edizione dei Design Innovation Award, evento che si è svolto a Palazzo Ducale all’interno della sessantacinquesima edizione del Salone Nautico. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)