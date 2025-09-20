32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Design Innovation Award, Stella (Confindustria Nautica) : ‘premio che celebra legame tra Design, innovazione e sostenibilità”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “E’ un riconoscimento nato nel 2020, in un momento complesso della nostra vita, ma che oggi è diventato un punto di riferimento e atteso da tutta la comunità della nautica. Noi, come Confindustria Nautica, siamo orgogliosi di questo”. Sono le parole del direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella, nel corso della serata dove sono stati assegnati i premi nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Genova. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, attraverso i loro più recenti prodotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

