Diritti minori Lgbt, l’eurodeputato Sieper (Renew): “Al Pe parliamo di ragazzi, non di bimbi” Video News 5 Giugno 2026 07:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’Ue riapre a Kiev, i baltici avvertono: “Mosca può colpire entro il 2028” – Notizie dall’Ucraina Video News La Germania al Forum di San Pietroburgo, la Ue preoccupata – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Selvi (Longevitas), ‘Vaccinarsi nel Lazio raggiunge gli over 65 nei luoghi di aggregazione’ Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’ Video News Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, ‘il Fair Play è lealtà e onestà’ Video News Premio Fair Play Menarini: Belluzzi, ‘i valori non hanno bisogno di premiazioni’ Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), ‘tecnologia abilitatore della semplificazione’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20.3 ° C 21.3 ° 18.2 ° 81 % 1.8kmh 100 % Ven 24 ° Sab 27 ° Dom 31 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Vaccini, Esposito (presidente Espid): “Meningococco B impatto rilevante, serve strategia per adolescenti” Primo Piano Sequestrata dalla Guardia di Finanza un’autofficina totalmente abusiva Politica Prima seduta di giunta a Sesto Fiorentino: confermato il no all’aeroporto di Firenze Economia È Fabrizio Bernini il nuovo presidente di Confindustria Toscana Demografica Riusciresti a stare in vacanza senza smartphone per una settimana? Airbnb ti sfida SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’Ue riapre a Kiev, i baltici avvertono: “Mosca può colpire entro il 2028” – Notizie dall’Ucraina Video News La Germania al Forum di San Pietroburgo, la Ue preoccupata – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Selvi (Longevitas), ‘Vaccinarsi nel Lazio raggiunge gli over 65 nei luoghi di aggregazione’ Video news Video News L’Ue riapre a Kiev, i baltici avvertono: “Mosca può colpire entro il 2028” – Notizie dall’Ucraina Video News La Germania al Forum di San Pietroburgo, la Ue preoccupata – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Selvi (Longevitas), ‘Vaccinarsi nel Lazio raggiunge gli over 65 nei luoghi di aggregazione’