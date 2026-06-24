Disabilità: Lega del Filo d’Oro, ‘+74% di assistiti in 10 anni, aumenta presenza sul territorio’ Video News 24 Giugno 2026 09:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’ Video News Disabilità: Bartoli (Lega Filo d’Oro), ‘sviluppo futuro attraverso nuove sedi sul territorio’ Video News Disabilità: la madre di una persona sordocieca, ‘Lega del Filo d’Oro da subito presente per mio Video News Malattie rare: De Rita (Censis), ‘conseguenze importanti a causa del ritardo diagnostico’ Video News Malattie rare: Scopinaro (Uniamo), ‘diagnosi tardiva per le donne, servono azioni concrete’ Video News Malattie rare: Rossi (Alexion), ‘ritardo nella diagnosi, caregiver rinunciano a lavoro e vita Video News ‘Spider-Man: Brand New Day’, Tom Holland e Zendaya a Roma: “I veri supereroi sono tra noi” Video News Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più caldo di sempre Video News Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’ Video News Educazione finaziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.4 ° C 28.6 ° 26.8 ° 62 % 0.5kmh 100 % Mer 36 ° Gio 36 ° Ven 39 ° Sab 40 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Sport nazionale Dybantsa prima scelta del draft, giocherà a Washington Sport Empoli, ufficiale la risoluzione anticipata del contratto per il direttore sportivo Stefano Stefanelli Cultura ed Eventi Cristiano De André a Fiesole, la promessa al padre Fabrizio: ‘Canto le sue canzoni per i giovani’ Motori KTM 790 Duke 2027, la naked austriaca si rinnova Motori Per 8 italiani su 10 l’auto è ormai un lusso ma resta indispensabile SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’ Video news Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’