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Droga: Locatelli (Sitox), ‘nuovi abusi  piaga per sistema sanitario’

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“In Italia e nel mondo circolano oltre 1200 nuove droghe. Noi identifichiamo questi casi, li studiamo, li connotiamo analiticamente e li consegniamo alla sanità pubblica e alle istituzioni italiane ed europee per poter aggiornare i dati. Le nuove droghe e i nuovi abusi sono una piaga che influisce notevolmente sul sistema sanitario, non solo italiano, ma di tutto il mondo”. Così Carlo Locatelli, già presidente della Società italiana di tossicologia (Sitox) e direttore dell’uo Tossicologia, centro antiveleni e centro nazionale di Informazione tossicologica dell’Irccs Maugeri di Pavia, durante il 23° congresso nazionale Sitox di Bologna.

© Riproduzione riservata

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