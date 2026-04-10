Economia: Gorno Tempini (Cdp), ‘aiutare il Paese a crescere è la missione di Cdp’ Video News 10 Aprile 2026 07:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Economia: Scannapieco (Cdp), ‘per Cdp risultato finanziario migliore di sempre’’ Video News Economia: Cdp chiude 2025 con utile netto di 3,4 mld Video News Alimenti: al Parlamente europeo l’incontro sul valore delle proteine animali Video News Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’ Video News Sanità: Bianco (Teha Group), ‘economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina’ Video News Farmaci: Rosati (Gsk Italia), ‘orgogliosi di produrre in Italia terapia innovativa per mieloma Video News Tumori: Del Re (uniCamillus), ‘sviluppo Adc contrasterà meccanismi di resistenza’ Video News Sanità: Lorenzin (Pd), ‘al Fondo Ssn vada almeno il 7% della spesa’ Video News Arrivano nuove regole antitrust: concorrenza fa rima con resilienza? Video News Sanità: Marchetti (Agenas), ‘armonizzare procedure per portare soluzioni innovative in pratica Video News Sanità: De Pascale (Regione Emilia-Romagna), ‘noi tra i principali distretti farmaceutica Video News Sanità: Gemmato (ministero Salute), ‘impegnati per riportare produzione principi attivi in Italia’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 12.4 ° C 13.2 ° 11.7 ° 69 % 0.5kmh 13 % Ven 19 ° Sab 24 ° Dom 22 ° Lun 18 ° Mar 18 ° Ultimi articoli Lavoro Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini Primo Piano Porto di Livorno, si va verso il commissariamento? Politica Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale: è polemica Sport nazionale Conference League, Crystal Palace-Fiorentina 3-0 nell’andata dei quarti di finale Sport nazionale Aston Villa ‘vede’ la semifinale di Europa League, Bologna ko 3-1 al Dall’Ara SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Economia: Scannapieco (Cdp), ‘per Cdp risultato finanziario migliore di sempre’’ Video News Economia: Cdp chiude 2025 con utile netto di 3,4 mld Video News Alimenti: al Parlamente europeo l’incontro sul valore delle proteine animali Video news Video News Economia: Scannapieco (Cdp), ‘per Cdp risultato finanziario migliore di sempre’’ Video News Economia: Cdp chiude 2025 con utile netto di 3,4 mld Video News Alimenti: al Parlamente europeo l’incontro sul valore delle proteine animali