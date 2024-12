Edufin Index, Montepilli (Alleanza): “Educazione finanziaria strumento di emancipazione per la donna”

(Adnkronos) – “L’educazione finanziaria e assicurativa è un mezzo efficace per la promozione del benessere della persona e l’equità sociale. Per la donna, in particolare, l’educazione finanziaria rappresenta uno strumento di emancipazione e di tutela: la gestione attiva e consapevole del denaro può aiutare le donne ad allontanarsi da situazioni di dipendenza e dalla cosiddetta violenza economica”. È quanto dichiarato da Marina Montepilli, HR Director di Alleanza Assicurazioni, a margine del settimo appuntamento del “Tour dell’Educazione finanziaria” in programma a Bari. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)