Elevion porta al Key di Rimini i suoi 6 mila progetti all’anno

(Adnkronos) – Il Gruppo composto da 60 aziende è leader nella decarbonizzazione ed efficientamento energetico. Dalla sua fondazione nel 2020, si è consolidato in diversi mercati europei (compresi i Paesi Bassi, la Germania, l’Austria, l’Italia, Polonia, Romania e Ungheria) dove opera attraverso oltre 60 società indipendenti altamente specializzate, ma con la solidità finanziaria di un gruppo internazionale: con oltre 4500 dipendenti, 6000 progetti e 500 MW di nuovi impianti fotovoltaici costruiti ogni anno in tutta Europa, 2000 MWp di fotovoltaico in O&M, e 1,2 miliardi di ricavi realizzati nel 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)