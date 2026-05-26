Ematologo Corradini, ‘per lavoro di LabNet necessario il riconoscimento istituzionale’ Video News 26 Maggio 2026 14:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori, Mennini (Min. Salute): ‘LabNet migliora diagnosi, tempi cura e sostenibilità Ssn’ Video News Tumori, Vignetti (Gimema), ‘LabNet va riconosciuta ufficialmente dal Ssn’ Video News Tumori, (Teha Group): ‘in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti’ Video News Elezioni comunali, i risultati Video News Zerocalcare: “Con Netflix le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei contenuti” Video News Chimici, ingeneri e giuristi: ecco i mestieri dell’energia di domani Video News Meteo, l’anticiclone subtropicale domina l’Italia: impennata delle temperature Video News Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’ Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video News Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 33.3 ° C 34.1 ° 32.6 ° 40 % 2.6kmh 20 % Mar 32 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 28 ° Sab 32 ° Ultimi articoli Sport ACF Fiorentina, scatta il prolungamento per Luca Lezzerini: accordo esteso fino al 2028 Italia Mondo Ferrari Luce fa discutere, Luca Cordero di Montezemolo: “Spero tolgano il Cavallino” Italia Mondo Sabalenka passa il turno e conquista la scena: il suo look vale 130mila euro Cronaca Inciampa in una buca durante la notte di Capodanno: dopo anni arriva la decisione del giudice Italia Mondo Pensioni, cambia tutto? Ecco chi potrebbe lasciare il lavoro prima SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori, Mennini (Min. Salute): ‘LabNet migliora diagnosi, tempi cura e sostenibilità Ssn’ Video News Tumori, Vignetti (Gimema), ‘LabNet va riconosciuta ufficialmente dal Ssn’ Video News Tumori, (Teha Group): ‘in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti’ Video news Video News Tumori, Mennini (Min. Salute): ‘LabNet migliora diagnosi, tempi cura e sostenibilità Ssn’ Video News Tumori, Vignetti (Gimema), ‘LabNet va riconosciuta ufficialmente dal Ssn’ Video News Tumori, (Teha Group): ‘in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti’