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Eni presenta rapporto sostenibilità 2025

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Tecnologia e innovazione come motore del modello di transizione di Eni e strumenti principali per portare avanti la strategia di sostenibilita’ del gruppo. Sviluppi e articolazioni di questo approccio sono contenuti nel report volontario di sostenibilita’ “Eni for 2025 – A Just Transition”, giunto alla ventesima edizione, che illustra i risultati raggiunti nel corso dell’anno e le azioni intraprese verso una transizione energetica giusta per le persone ei territori. Il documento e’ stato presentato nel corso di un evento al Gazometro a cui hanno partecipato stakeholder e manager Eni.

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