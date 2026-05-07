Ep. 3 – Italia da custodire, con Francesco Giubilei Video News 7 Maggio 2026 10:00 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Ue, Cavedagna (FdI): “L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria” Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart Video News Sanità: presentato in Senato il ‘Consensus Paper sulla sanità partecipata’ di Altems e Ucb Video News Ue, Razza (FdI) su direttive sul tabacco: “Richiedere un approccio scientifico, no ideologico” Video News Tori Amos strega Milano, standing ovation già all’ingresso nell’unica data italiana Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Video News Università, Boccardelli (Luiss): “Nuovo corso con professionisti ed esperti in area Video News Università, Freni (Mef): “Riforma Tuf impone didattica universitaria di metodo” Video News Università, Police (Luiss): “Orientare approccio accademico a gestione concreta della conoscenza” Video News Università, Severino (Luiss): “Nostri corsi radicati nella città della finanza” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19 ° C 20.2 ° 17.8 ° 56 % 0.9kmh 40 % Gio 22 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Demografica Madri a perdere: è la child penalty, bellezza! Sport nazionale ‘Trofeo Ring due mari’, ancora oro per le ‘gemelle del gong’ Milani e Turrin Primo Piano In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca Fisco Parte l’invio del 730, nuova scadenza per la rottamazione: gli appuntamenti con il Fisco di maggio 2026 Ambiente ed Energia Circular Economy Act, il dossier entra nella fase politica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Ue, Cavedagna (FdI): “L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria” Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart Video news Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Ue, Cavedagna (FdI): “L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria” Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart