Ermeti (presidente IEG): “da 20 anni punto di riferimenti per il settore” Video News 28 Maggio 2026 11:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fedriga: “La cultura del movimento deve entrare nella nostra quotidianità” Video News Fioramonti (IEG): “longevità tema principale della manifestazione” Video News Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’ Video News Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de ‘La Bella e La Bestia’ Video News Cardiologo Perrone Filardi, ‘malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne’ Video News Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’ Video News Donne e cuore, Colao (Federico II), ‘serve più attenzione al rischio metabolico” Video News Rainero (Sisc), ‘variazioni ormonali centrali nelle patologie neurologiche femminili’ Video News Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’ Video News Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 22.8 ° C 26.2 ° 22.8 ° 73 % 1.5kmh 75 % Gio 31 ° Ven 31 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Lavoro Conte (Inps): “Mobilità dato di fatto, vogliamo far dialogare Paesi” Sport nazionale Giansanti, capitano azzurro del Polo, sogna a Piazza di Siena: “È l’occasione per vincere con l’Italia” Demografica Le donne del ’46: chi sono le “Madri costituenti” della Repubblica Primo Piano Pietrasanta, un’altra tragedia sfiorata nel distretto del marmo: operaio schiacciato da una lastra Italia Mondo “Cosa mi metto?”: Ralph Lauren risponde con l’intelligenza artificiale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fedriga: “La cultura del movimento deve entrare nella nostra quotidianità” Video News Fioramonti (IEG): “longevità tema principale della manifestazione” Video News Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’ Video news Video News Fedriga: “La cultura del movimento deve entrare nella nostra quotidianità” Video News Fioramonti (IEG): “longevità tema principale della manifestazione” Video News Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’