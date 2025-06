Expo Osaka: il Gruppo Bracco presenta la ‘Bracco Japan’ al mondo dell’healthcare locale

(Adnkronos) – Il Gruppo Bracco, l’azienda leader globale nella diagnostica, presente in Giappone sin dal 1992 con una joint venture, nell’aprile 2024 ha deciso di operare in modo diretto con una nuova società completamente autonoma, sia come produttore sia come distributore di mezzi di contrasto, la Bracco Japan. La nuova realtà è stata presentata con un evento al Padiglione Italia – di cui il Gruppo è Gold sponsor – all’esposizione universale di Osaka. L’obiettivo di Bracco è rafforzare la collaborazione con la comunità radiologica e scientifica locale per affrontare le grandi sfide della sanità del futuro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)