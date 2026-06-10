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Farmaceutica, competenze e formazione al centro della sfida per innovazione e competitività

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Dall’intelligenza artificiale ai big data, fino alla medicina di precisione: la trasformazione del settore farmaceutico impone nuove competenze e percorsi formativi sempre più mirati. Al centro del secondo appuntamento del ciclo “Equilibri e prospettive del sistema salute”, promosso da Adnkronos al Palazzo dell’Informazione di Roma, il confronto tra istituzioni, industria e alta formazione sul ruolo del capitale umano per sostenere ricerca, innovazione e occupazione qualificata. Focus anche sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro e sulla necessità di rafforzare la ITS Academy per accompagnare le sfide del futuro.

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