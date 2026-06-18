Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘due nuove indicazioni per acalabrutinib’ Video News 18 Giugno 2026 16:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Povertà energetica: l’allarme di Ipsos e Banco dell’energia Video News Desario (Adnkronos): “Bisogna ‘ascoltare’ il tema della demografia per fare le scelte giuste” Video News Ail: “La ricerca è la chiave per combattere leucemie, linfomi e mieloma” Video News Di Raimondo (Asstel): “Impegnati a costruire un welfare innovativo e inclusivo” Video News Toro (Ail): “Nuove terapie e assistenza ai pazienti, la sfida per il futuro dell’ematologia” Video News Rambaldi (Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo): “Nuovi farmaci meno tossici stanno cambiando Video News Corradini (Università Statale Milano): “Tumori del sangue, più guarigioni e qualità di vita grazie Video News Locatelli (Ospedale Bambino Gesù): “Nuove terapie più efficaci e meno tossiche grazie alla ricerca” Video News Demografia: Rivolta (Artsana), ‘Generazione G supporta famiglie fragili investendo sul welfare’ Video News Energia: Riccieri (Viridis), ‘a Poviglio fotovoltaico che produce circa 16 GWh l’anno di energia Video News Energia: D’Amico (Viridis), ‘coi nostri impianti energia rinnovabile senza inquinare’ Video News Energia: vicesindaca di Poviglio: “Impianto di Viridis importante per noi’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 36.5 ° 33.2 ° 33 % 1.8kmh 12 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Vannacci torna a Firenze, presidio contro il generale. Sindaca Funaro: “Provocazione continua”. Intanto FN supera Lega Sport nazionale Mondiali, il tifoso dell’Uzbekistan piange e i colombiani lo consolano in tribuna Lavoro Abi: ecco i ‘Premi Diversità e inclusione’, innovazione e sviluppo sociale al centro Cronaca San Giuliano Terme diventa ‘Città’: consegnato il decreto del Quirinale per i 250 anni del Comune Primo Piano Stadio Franchi, la giunta di Firenze approva un atto di indirizzo per arrivare al completamento della riqualificazione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Povertà energetica: l’allarme di Ipsos e Banco dell’energia Video News Desario (Adnkronos): “Bisogna ‘ascoltare’ il tema della demografia per fare le scelte giuste” Video News Ail: “La ricerca è la chiave per combattere leucemie, linfomi e mieloma” Video news Video News Povertà energetica: l’allarme di Ipsos e Banco dell’energia Video News Desario (Adnkronos): “Bisogna ‘ascoltare’ il tema della demografia per fare le scelte giuste” Video News Ail: “La ricerca è la chiave per combattere leucemie, linfomi e mieloma”