Farmaci: allergologo Canonica, ‘tezepelumab blocca Tslp in rinosinusite cronica con poliposi nasale’

(Adnkronos) – “Recentemente si è studiato che quando la parte più esterna della mucosa respiratoria, la barriera epiteliale, subisce un danno, si innesca un meccanismo mediato da citochine che prendono il nome di allarmine. Tra queste, il Tslp gioca un ruolo importantissimo nella risposta immunologica di tipo infiammatorio”. Così Giorgio Walter Canonica, professore e senior consultant del Centro di medicina personalizzata asma e allergie dell’Humanitas university e Irccs Humanitas di Rozzano (Mi), intervenendo oggi a Milano all’incontro con la stampa promosso da AstraZeneca dedicato al commento del ruolo chiave dell’epitelio nel guidare e sostenere le patologie respiratorie e dei risultati dello studio Waypoint che ha dimostrato l’efficacia dell’anticorpo monoclonale tezepelumab, già approvato e rimborsato in Italia per il trattamento dell’asma grave non controllato, nel trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)