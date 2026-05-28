Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’ Video News 28 Maggio 2026 10:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de ‘La Bella e La Bestia’ Video News Cardiologo Perrone Filardi, ‘malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne’ Video News Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’ Video News Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’ Video News Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta Video News Bellezza: Romano (Henkel), ‘consumatori sempre più attenti a ingredienti’ Video News Bellezza: Pesapane (Henkel), ‘le persone cercano prodotti professionali, ma semplici’ Video News Tajani a Cipro per riunione ministri Esteri Ue Video News Sanità, Rossi (Simg): ‘medico di medicina generale punto di riferimento per salute donna’ Video News Farmaceutica, Morrissey (Organon): ‘investire in salute femminile è strategico per futuro’ Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 22.8 ° C 26.2 ° 22.8 ° 73 % 1.5kmh 75 % Gio 31 ° Ven 31 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Sport nazionale Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona Tecnologia Anche i computer hanno bisogno di regole, ecco perché dobbiamo “educare” l’intelligenza artificiale Tecnologia Accordo MASE-CNR: ricerca e politiche pubbliche per il clima Primo Piano Arezzo, adolescente perseguitato tra social e violenza: cinque giovani denunciati Cultura ed Eventi Da Piombino alla tv nazionale, Mario conquista La Ruota della Fortuna e commuove Gerry Scotti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de ‘La Bella e La Bestia’ Video News Cardiologo Perrone Filardi, ‘malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne’ Video News Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’ Video news Video News Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de ‘La Bella e La Bestia’ Video News Cardiologo Perrone Filardi, ‘malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne’ Video News Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’