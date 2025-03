Farmaci: studio, tezepelumab efficace anche in sinusite cronica con poliposi nasale 

(Adnkronos) – L’anticorpo monoclonale tezepelumab, unico farmaco biologico anti-Tslp approvato in grado di agire a livello della barriera epiteliale, ha dimostrato di poter essere un’opzione terapeutica di grande rilevanza per il trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale. Già approvato e rimborsato in Italia per il trattamento dell’asma grave non controllato, il farmaco si è rivelato efficace, rispetto al placebo, nel ridurre in maniera significativa la severità dei polipi nasali, il bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico e di assumere corticosteroidi sistemici per la poliposi nasale. Lo confermano i risultati dello studio di fase 3 Waypoint, presentati in anteprima al Congresso Aaaai – American academy of allergy, asthma and immunology e discussi nel corso di un incontro con la stampa organizzato da AstraZeneca a Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)