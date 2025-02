Fatarella (PagoPA): “App IO sempre più centrale nelle strategie di trasformazione digitale delle pa”

(Adnkronos) – “App IO è nativamente integrata alle altre piattaforme abilitanti come la piattaforma dei pagamenti pagoPA e il Servizio Notifiche Digitali SEND; proprio per questo può assumere sempre più centralità nelle strategie di trasformazione digitale di tutte le amministrazioni pubbliche poiché consente di coprire l’intera filiera di gestione di ogni tipologia di servizio e permette alle persone di poter avere accesso a un sistema integrato di servizi in modo semplice e veloce”. Così, Maurizio Fatarella, direttore generale PagoPA, all’appuntamento organizzato da Regione Lombardia, Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA sullo sviluppo digitale dei territori lombardi, che rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto sul ruolo cruciale che la trasformazione digitale sta giocando nel ridisegnare i rapporti dei territori con i cittadini.

