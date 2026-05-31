Festival Tv, Iannacone premiato dal Coripet “Anche il giornalista deve farsi carico dei temi Video News 31 Maggio 2026 15:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ambiente: Pasquarelli (Coripet) “Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema” Video News Ambiente: Mariani (Dir. Festival TV) “Tema fondamentale, prezioso avere Coripet al nostro fianco” Video News Musica dal vivo motore per l’economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025 Video News Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli Video News Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido Video News Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure Video News Campinoti (Prima Pramac Racing): “Grande soddisfazione poter godere di questa livrea” Video News Marco Busi (Pininfarina): “Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina” Video News Prima Assicurazioni e Pramac Racing presentano la nuova livrea per la MotoGP firmata Pininfarina Video News Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu Video News Cartoons in the Bay, Pera Toons: “Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata” Video News Open Fiber al Nam2026, “La sfida è aumentare l’utilizzo della rete” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31 ° C 32.4 ° 28.7 ° 44 % 4.6kmh 0 % Dom 31 ° Lun 29 ° Mar 27 ° Mer 27 ° Gio 30 ° Ultimi articoli Sport nazionale Checco Zalone a Piazza di Siena: “Nella vita avrei voluto essere un ortopedico, che grazie a questo sport prosperano” Sport nazionale Fabio Fazio: “Essere a Piazza di Siena rende tutto più epico, te la devi godere” Cronaca Auto contro un platano e ribaltata su un fianco: giovane estratta dai Vigili del Fuoco a Fornacette Sport Macchi sul tetto d’Italia. Mazzeo: “Un campione che parla ai giovani, la Toscana è fiera di lui” Primo Piano Un altro incidente mortale a Quarrata: muore a 30 anni in scooter contro un’auto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ambiente: Pasquarelli (Coripet) “Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema” Video News Ambiente: Mariani (Dir. Festival TV) “Tema fondamentale, prezioso avere Coripet al nostro fianco” Video News Musica dal vivo motore per l’economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025 Video news Video News Ambiente: Pasquarelli (Coripet) “Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema” Video News Ambiente: Mariani (Dir. Festival TV) “Tema fondamentale, prezioso avere Coripet al nostro fianco” Video News Musica dal vivo motore per l’economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025