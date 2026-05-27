Financial Forum 2026: Fubini (Corriere della Sera), ‘AI trasforma funzione finance’ Video News 27 Maggio 2026 12:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane” Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Video News Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove Video News Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro Video News Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), ‘per leadership consapevole superare paura e Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.9 ° C 31.3 ° 28.8 ° 50 % 1.5kmh 0 % Mer 33 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Italia Mondo Dalle vacanze ai fiori d’arancio: la Sicilia diventa il rifugio delle nozze vip Italia Mondo Matrimonio Taylor Swift-Travis Kelce, le amiche single protestano: “Ci sentiamo escluse” Lavoro Università Lum al Festival ‘Woman & the city’ Lavoro Ia, da Engineering la via italiana per proteggere dati, garantire trasparenza e abbattere costi energetici Salute e Benessere Sciatica, quando il nervo più lungo del corpo decide di farsi sentire (e come rimetterlo al suo posto). Il punto con gli specialisti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane” Video news Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane”