Financial Forum 2026: la trasformazione della funzione Finance al centro della VI edizione Video News 27 Maggio 2026 14:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’ Video News Prometeo tv° 21 del 27 maggio 2026 Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Fubini (Corriere della Sera), ‘AI trasforma funzione finance’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Financial Forum 2026: Fracassi (Q8 Italia), ‘funzione finance guida strategie e orienta futuro Video News Financial Forum 2026: D’Odorico (Datapizza), ‘dati e AI nuova finanza che anticipa decisioni e Video News Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane” Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.8 ° C 34.3 ° 31.8 ° 47 % 3.1kmh 0 % Mer 32 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Lavoro Oliveti (Adepp): “Investimenti proficui e prudenti nel Paese è obiettivo” Euro Zoom Albania, passo avanti verso l’Ue: superati i benchmark sullo Stato di diritto Sport nazionale Roland Garros, Korpascht-Wang match al veleno: lite e niente stretta di mano Lavoro Gli stipendi in Italia, ecco cosa dicono i lavoratori Sport nazionale Roma, Malen è stato riscattato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’ Video news Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’