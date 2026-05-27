Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’ Video News 27 Maggio 2026 13:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Prometeo tv° 21 del 27 maggio 2026 Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Fubini (Corriere della Sera), ‘AI trasforma funzione finance’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Financial Forum 2026: Fracassi (Q8 Italia), ‘funzione finance guida strategie e orienta futuro Video News Financial Forum 2026: D’Odorico (Datapizza), ‘dati e AI nuova finanza che anticipa decisioni e Video News Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane” Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Video News Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.8 ° C 34.3 ° 31.8 ° 47 % 3.1kmh 0 % Mer 32 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Lavoro Gli stipendi in Italia, ecco cosa dicono i lavoratori Sport nazionale Roma, Malen è stato riscattato Italia Mondo Dalle vacanze ai fiori d’arancio: la Sicilia diventa il rifugio delle nozze vip Italia Mondo Matrimonio Taylor Swift-Travis Kelce, le amiche single protestano: “Ci sentiamo escluse” Sport nazionale Formula 1. Gucci sarà Title Partner di Alpine Formula One Team dal 2027 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Prometeo tv° 21 del 27 maggio 2026 Video news Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Prometeo tv° 21 del 27 maggio 2026