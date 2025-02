Fondazione Bicocca, presidente Orlandi: “Strumento per essere ancora più attrattivi per territorio e stakeholders”

(Adnkronos) – “Siamo molto orgogliosi, siamo un’università giovane, ma in questi 26 anni abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e questo era il momento di dotarsi di un altro strumento per essere ancora più attrattivi per il territorio e per i nostri stakeholders”. Lo dichiara Marco Orlandi, presidente della Fondazione Bicocca e prorettore vicario dell’università degli studi di Milano-Bicocca, all’evento ‘Connessioni per il futuro’, con cui l’università ha presentato la sua Fondazione. La presentazione si è tenuta presso l’Aula magna dell’Ateneo ed ha visto la partecipazione della rettrice Giovanna Iannantuoni, degli assessori Alessia Cappello e Guido Guidesi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)