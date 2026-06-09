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Food: Fiumi (Gruppo Montenegro), ‘con Fette croccanti entriamo nel mondo dello snack fuori casa’

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“Con Fette croccanti, Cuore esce dalle mura domestiche, i lanci prodotto finora si riferivano a un consumo casalingo a tavola. Fette croccanti, invece, ci fa entrare nel mondo dello snack fuori casa”. Sono le parole di Fausta Fiumi, Chief Division Officer Food di Gruppo Montenegro, che ha presentato il nuovo prodotto Fette croccanti Cuore, a cui è collegata la nuova campagna di gamma, con protagonisti il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e la mamma Sabrina.

© Riproduzione riservata

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