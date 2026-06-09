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Food: Tamberi, ‘bello girare lo spot di Cuore con mia mamma’

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“È stato molto bello girare lo spot di Cuore con mia mamma. Ci siamo divertiti e sono orgoglioso di essere testimonial di questa campagna”. Così Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, insieme alla mamma Sabrina, protagonisti della nuova campagna di Cuore “Salti o non Salti” del brand di Gruppo Montenegro. L’obiettivo dello sport è ricordare agli italiani che la leggerezza è legata all’idea stessa di benessere e di equilibrio contro ogni ansia da prestazione, nello sport e nella vita.

© Riproduzione riservata

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