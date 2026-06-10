Food&Beverage: lo specialty coffee di 1895 Coffee Designers by Lavazza ridefinisce i rituali del

A Identità Milano 2026, 1895 Coffee Designers by Lavazza racconta l’evoluzione del caffè specialty, sempre più protagonista di esperienze che uniscono qualità, cultura e innovazione. Al centro della scena la nuova single origin in edizione limitata Inti, simbolo di una ricerca che valorizza origine e materie prime. Un percorso che dialoga con alta gastronomia, ospitalità e mixology, confermando come il caffè non sia più soltanto una bevanda, ma un vero linguaggio contemporaneo del gusto.