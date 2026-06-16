For Women in Science, Cappello (regione Lombardia): ‘talento non ha genere, importante raccontarlo’ Video News 16 Giugno 2026 09:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Video News For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): ‘raccontare storie alle primarie, qui iniziano Video News For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’ Video News Nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video News Ambasciatrice Argaña: “Paraguay ha molto da offrire all’Europa per industria, tecnologia, energia Video News Beconi (Camipy): “Paraguay ricco di opportunità per l’industria italiana” Video News Micossi (Unión Industrial Paraguay): “Nostro Paese molto ricco e confinante con mercati ad alto Video News McEnroy (Sudameris Bank): “In Paraguay porte aperte a investitori stranieri’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.4 ° C 25 ° 22.3 ° 70 % 0.9kmh 9 % Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Economia Moda fiorentina, i dati Istat del primo trimestre 2026 indicano un aumento dell’export del 20% Tecnologia F1 25, recensione del 2026 Season Pack Tecnologia Massima autonomia, efficienza energetica e tecnologia accessibile sono i nuovi trend della mobilità quotidiana Tecnologia Automazione domestica e pulizia adattiva: l’evoluzione della cura dei pavimenti nel Modern Living Primo Piano Nuovo allestimento agli Uffizi: Venere e Primavera del Botticelli esposte l’una davanti all’altra SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Video News For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): ‘raccontare storie alle primarie, qui iniziano Video News For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’ Video news Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Video News For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): ‘raccontare storie alle primarie, qui iniziano Video News For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’