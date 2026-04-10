Foreign press review – April 10, 2026 Video News 10 Aprile 2026 15:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026 Video News Tregua di Pasqua, le posizioni di Mosca e Kiev Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche” Video News Barbuto (UICI): “Regolamenti UE limitano tecnologie utili alle persone con disabilità” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.4 ° C 23.9 ° 20.4 ° 42 % 1.5kmh 0 % Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Primo Piano In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a Monterchi Demografica Reddito di merito in Calabria, mille euro al mese per chi studia in regione Primo Piano Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbici Sport nazionale Dossena: “Nasce Assocapp per far luce su fondo fine carriera, diversi giocatori non hanno contributi versati” Salute e Benessere Salute, 20% italiani con sindrome metabolica, 10 mosse per invertire la rotta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video news Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026