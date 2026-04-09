Foreign press review – April 3, 2026 Video News 9 Aprile 2026 08:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video News Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili Video News Siamo nell’era della Supremazia? Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Eurofocus podcast, Adn Video News Vance: “Su Ucraina delusi da Europa. Bene Meloni e Orbán” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Iran, la Nato sotto il ‘fuoco amico’ di Trump – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Kiev propone tregua energetica alla Russia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 3 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 3 aprile 2026 Video News Fertilizzanti, la guerra in Iran riavvicina Italia e Francia – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Il Gruppo Adnkronos: attività, competenze, soluzioni Video News Malattie rare: glomerulopatia da C3, rimborso per iptacopan primo farmaco mirato Video News Imprese, Guidesi (Regione Lombardia): “Sinergia pubblico-privato rafforza produttività” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13.2 ° C 13.9 ° 12.8 ° 69 % 0.5kmh 0 % Gio 22 ° Ven 23 ° Sab 24 ° Dom 23 ° Lun 18 ° Ultimi articoli Sport Zuelli suona la carica: “Vincere il derby un’emozione unica. Ora testa alla Reggiana, senza porci limiti” Sport Dal 1909 a oggi, 117 anni di storia nerazzurra: buon compleanno al Pisa Sporting Club Primo Piano Anche a Grosseto controlli sulle pompe di benzina: sequestrati nove erogatori irregolari Cronaca Riqualificazione delle spallette dell’Arno, Giani stoppa le polemiche: “Lavoro di rigoroso ripristino” Salute e Benessere Artrosi, muoversi non è un rischio: è parte della cura SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video News Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili Video News Siamo nell’era della Supremazia? Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Eurofocus podcast, Adn Video news Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video News Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili Video News Siamo nell’era della Supremazia? Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Eurofocus podcast, Adn