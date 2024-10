G7, il neurologo Bassetti: “Promozione della salute del cervello concetto nuovo”

(Adnkronos) – L’esperto, ‘Promuovere la salute del cervello deve essere una priorità’.“L’idea di promuovere la salute cerebrale è relativamente nuova. In Europa stiamo lavorando a diversi livelli per promuovere la salute del cervello come una priorità di salute pubblica.” Lo ha detto Claudio Bassetti, decano alla Facoltà di Medicina dell’Università di Berna, past president della Società europea di neurologia, vice presidente dell’European brain council e coordinatore del piano sulla salute cerebrale in Svizzera all’Adnkronos Salute, questa mattina ad Ancona, in occasione del Extra G7 Salute, organizzato da Ean, European academy of neurology, in collaborazione con Sin, la Società italiana di neurologia e con la Strategia italiana per la salute del cervello. “Sappiamo che le patologie cerebrali sono molto frequenti e sono in aumento. Dobbiamo quindi promuovere, da un lato la prevenzione e, dall’altra, la salute del cervello come lo strumento che permetterà alle nuove generazioni di affrontare un futuro sempre più legato alle capacità cognitive e cerebrali”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)