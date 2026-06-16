G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici” Video News 16 Giugno 2026 15:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Video News Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme” Video News Furlan: “L’AI sia strumento al servizio delle persone e del lavoro” Video News Caritas: “Mai assistite così tante famiglie” Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Trump e la maglia della Germania, il regalo di Merz tra G7 e Mondiali Video News ‘Expo Riva Schuh’ e ‘Gardabags’ guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 33.4 ° C 33.9 ° 30.4 ° 34 % 0.9kmh 21 % Mar 32 ° Mer 31 ° Gio 37 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro, Nhrg: per moda e lusso la caccia ai talenti non si ferma, ecco i profili più richiesti Lavoro Turismo, in Finlandia il Kuopio Dance Festival apre la lunga estate di arte e cultura in riva al lago Cronaca Spazio polivalente dedicato a laboratori per la disabilità al posto della palazzina confiscata alla mafia Salute e Benessere Nuova definizione policistosi, Baldelli (Egoi-Pcos): “Cambia approccio terapeutico” Tecnologia I pagamenti digitali come infrastruttura critica, Adyen sostiene la trasformazione globale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Video News Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme” Video news Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Video News Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme”