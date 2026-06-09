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Giorgetti promuove la flessibilità ma boccia le regole Ue – Eurofocus podcast, Adnkronos

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REDAZIONE
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Flessibilità ovviamente promossa ma regole europee bocciate, nel loro complesso. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla alla cerimonia di chiusura dell’anno di studi 2025-2026 della Scuola di polizia economico finanziaria della Guadia di finanza e descrive ancora una volta una Ue che deve cambiare se vuole dare le risposte che servono agli Stati membri.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

© Riproduzione riservata

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