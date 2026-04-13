Giornata emofilia: De Angelis (Fnomceo), ‘servono medici formati a tutti i livelli per riconoscere Video News 13 Aprile 2026 15:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video News Giornata emofilia: Castaman (Siset), ‘senza una sScuola di specializzazione mancano nuovi esperti Video News Giornata emofilia, Cassone (FedEmo) ‘mancano medici nei centri, serve specialista dedicato’ Video News Giornata emofilia: Basili (Conferenza corsi laurea) ‘inserire moduli su emostasi e trombosi nel Video News Abruzzo, ‘blackout idrico’ oggi e domani: i lavori tolgono l’acqua a 250mila persone Video News Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi Video News Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20 ° C 21.1 ° 18.7 ° 49 % 5.8kmh 100 % Lun 19 ° Mar 21 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo Bongiorni Ambiente ed Energia Energia, le proposte Fire a breve termine per l’efficienza Euro Zoom Oltre la Brexit, verso il mercato unico europeo: l’escamotage di Starmer in una legge del ‘500 Tecnologia La nuova vita di Super Mario Bros. Wonder su Switch 2 Tecnologia Alta formazione e sostenibilità: nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video news Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’