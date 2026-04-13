Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News 13 Aprile 2026 16:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Digitale: Gola (Open Fiber), ‘Made in Italy e rete ottica interconnessi’ Video News Digitale: Moretti (Moretti Design), ‘fibra ottica indispensabile per competitività’ Video News Digitale: a Roma l’incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’ Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Nato, il soldato Rutte alla corte di Trump per salvare l’Alleanza Video News Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video News Giornata emofilia: De Angelis (Fnomceo), ‘servono medici formati a tutti i livelli per riconoscere Video News Giornata emofilia: Castaman (Siset), ‘senza una sScuola di specializzazione mancano nuovi esperti Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.8 ° C 16.6 ° 14.3 ° 77 % 4kmh 75 % Lun 16 ° Mar 21 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Sport nazionale A Cesc Fabregas il Premio Bearzot: “E’ per la città di Como” Lavoro Danone Italia festeggia 60 anni con certificazione parità di genere riconfermata con 95,7 punti su 100 Salute e Benessere Lupus eritematoso, Mercedes Callori nuova presidente Gruppo Les italiano Cronaca Controlli ai distributori di carburante: scoperte 4 realtà irregolari Primo Piano Darsena Europa Livorno, Pd: “Ci opponiamo in ogni sede a nomina prefetto commissario” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Digitale: Gola (Open Fiber), ‘Made in Italy e rete ottica interconnessi’ Video News Digitale: Moretti (Moretti Design), ‘fibra ottica indispensabile per competitività’ Video News Digitale: a Roma l’incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’ Video news Video News Digitale: Gola (Open Fiber), ‘Made in Italy e rete ottica interconnessi’ Video News Digitale: Moretti (Moretti Design), ‘fibra ottica indispensabile per competitività’ Video News Digitale: a Roma l’incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’