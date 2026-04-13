Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze Video News 13 Aprile 2026 15:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video News Giornata emofilia: De Angelis (Fnomceo), ‘servono medici formati a tutti i livelli per riconoscere Video News Giornata emofilia: Castaman (Siset), ‘senza una sScuola di specializzazione mancano nuovi esperti Video News Giornata emofilia, Cassone (FedEmo) ‘mancano medici nei centri, serve specialista dedicato’ Video News Giornata emofilia: Basili (Conferenza corsi laurea) ‘inserire moduli su emostasi e trombosi nel Video News Abruzzo, ‘blackout idrico’ oggi e domani: i lavori tolgono l’acqua a 250mila persone Video News Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi Video News Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20 ° C 21.1 ° 18.7 ° 49 % 5.8kmh 100 % Lun 19 ° Mar 21 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo Bongiorni Ambiente ed Energia Energia, le proposte Fire a breve termine per l’efficienza Euro Zoom Oltre la Brexit, verso il mercato unico europeo: l’escamotage di Starmer in una legge del ‘500 Tecnologia La nuova vita di Super Mario Bros. Wonder su Switch 2 Tecnologia Alta formazione e sostenibilità: nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video News Giornata emofilia: De Angelis (Fnomceo), ‘servono medici formati a tutti i livelli per riconoscere Video news Video News Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico specialista’ Video News Giornata emofilia, Mancuso (Aice), ‘puntare su competenze per migliorare cure e costi’ Video News Giornata emofilia: De Angelis (Fnomceo), ‘servono medici formati a tutti i livelli per riconoscere